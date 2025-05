La sfida digitale di Leone XIV: un'enciclica sull'intelligenza artificiale che metta al centro l'uomo

Primo Pontefice della storia laureato in Matematica, Leone XIV si è già mostrato sensibile sul tema della rivoluzione tecnologica che sta diffondendo l'automazione in diversi settori lavorativi. In questo senso, Prevost è chiamato a proseguire l'opera portata avanti da Papa Francesco, promuovendo un modello di sviluppo tecnologico al servizio dell'uomo e del bene comune. Perché, come ha sottolineato il Papa americano in un recente intervento, "un progresso incontrollato può portare delle conseguenze nocive". Nel solco della critica alla società tecnocratica, alla base della dottrina sociale della Chiesa inaugurata dal predecessore Leone III più di un secolo fa.