Robert Francis Prevost, lo stemma e il motto del cardinale diventato Papa Leone XIV

Molto probabilmente, il motto di Robert Francis Prevost non cambierà: solitamente viene scelto alla nomina a vescovo e rimane quello per sempre. Certo, ogni Papa può liberamente decidere diversamente, ma è una scelta rara. Quindi, il motto di Papa Leone XIV è "In Illo unum uno", cioè "Nell’unico Cristo siamo uno". Riprende le parole che Sant'Agostino usò per commentare il salmo 127 sull'abbandono alla Provvidenza divina, che recita: "Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori / Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie / Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato/ Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono / Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio / Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza, beati coloro che ne hanno piena la faretra / Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta".