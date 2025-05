Papa Leone XIV riporta la mozzetta: addio allo stile sobrio di Francesco

Gli esperti di simbologia ecclesiastica sottolineano come ogni dettaglio delle vesti papali comunichi un messaggio preciso. La mozzetta è tradizionalmente un simbolo di continuità con la Chiesa dei secoli passati, mentre la stola rappresenta l’autorità sacerdotale del Papa. Nel confronto visivo tra i due momenti — Francesco nel 2013 e Leone XIV oggi — emerge una distanza stilistica e teologica ben definita. Se per Francesco l’impatto doveva essere sobrio, per Leone XIV il ritorno ai simboli vuole rassicurare una parte dell’elettorato cattolico più legato alla liturgia classica.