Indulgenza plenaria: cos’è, chi la concede e quando si ottiene

La facoltà di concedere l’indulgenza plenaria spetta esclusivamente al Papa e agli organi a cui ne delega l’autorità, come la Penitenzieria Apostolica. Tuttavia, alcuni ministri possono impartirla in situazioni specifiche, come nei casi di benedizione apostolica o in punto di morte. Il gesto di Papa Leone XIV rientra nella tradizione che consente al nuovo Pontefice, al momento dell’elezione, di donare l’indulgenza a tutti i fedeli in ascolto – anche a distanza – ma non è un atto obbligatorio. Lo dimostra l’esempio di Papa Francesco, che scelse un’altra forma di benedizione nel suo primo affaccio su Piazza San Pietro.