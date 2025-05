Scommesse e fantaPapa: Prevost trionfa da outsider, era quotato a 50

Il fantaPapa è iniziato allo scoccare "dell'extra omnes": gli utenti sostanzialmente dovevano indovinare il nome del nuovo Pontefice schierando una formazione con 11 cardinali tra cui individuare un capitano e un ineleggibile. "I più accreditati alla vittoria finale - aggiunge Vanetti - erano gli italiani con Zuppi in pole position, tallonato da Parolin. Chi ha deciso di accedere alla nostra piattaforma, in modo del tutto gratuito, ha dato fiducia anche ai cardinali Tagle e Pizzaballa". Il gioco, come nella tradizione dei "fanta", proponeva anche una serie di "voci" per accumulare punti: dal numero di fumate per l'elezione al nome scelto dal nuovo Papa dopo la salita al soglio pontificio. "Nessun premio in denaro. Quella che garantiamo al vincitore è la gloria eterna", conclude con un pizzico di ironia l'inventore del fantaPapa.