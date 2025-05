Papa Leone XIV, decisivo il peso degli americani nel Conclave: il ruolo del "pope maker" Dolan

Dolan ha lavorato per ricucire le anime divise della Chiesa americana. Gli anti-trumpiani come Mc Elroy, Wolton Gregory e i super conservatori alla Di Nardo e lo stesso Dolan hanno capito che era arrivato il momento di giocare come una squadra. Al pontificio collegio nordamericano si sono fatti i veri giochi. Dolan sicuro di sè twittava e dispensava i soliti sorrisi. Intanto contava i voti per Prevost, un profilo perfettamente spendibile: statunitense di nascita ma missionario in Perù, solido in dottrina, curiale come ex prefetto della Congregazione per i vescovi, fluente in italiano, inglese e spagnolo.