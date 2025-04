Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Luis Antonio Gokim Tagle

Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle è Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana. Nato a Manila il 21 giugno 1957, è considerato una delle figure più carismatiche e teologicamente autorevoli della Chiesa cattolica in Asia. Dopo la formazione nelle Filippine presso il Saint Jose Seminary e la Loyola School of Theology, ha proseguito gli studi a Washington, alla Catholic University of America, dove ha conseguito il dottorato summa cum laude in teologia sistematica nel 1991. Ordinato sacerdote nel 1982, ha svolto il suo ministero come parroco, formatore e docente di filosofia e teologia. Ha guidato seminari, diretto ritiri e curato la formazione di religiosi, religiose e laici. È noto anche per la sua attività come comunicatore e per la trasmissione settimanale The Word Exposed.