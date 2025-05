Papa Leone XIV, la famiglia e quel mosaico di tradizioni francesi, italiane, spagnole e americane

Robert Francis Prevost, terzo figlio di Louis Marius Prevost e Mildred Martínez, è nato a Chicago in una famiglia cattolica di origini europee. Nella vita di Papa Leone XIV salta subito all'occhio l'origine multiculturale dell'ambiente familiare. Proprio il Pontefice in passato, in un'intervista, aveva ricordato l'importanza dei genitori nella sua formazione e nella sua crescita spirituale, in particolare del padre con origini francesi e italiane e la madre spagnole. La sua visione aperta del mondo, messa in pratica negli anni di missione in Sud America, riflette l'atmosfera che respirava tra le mura di casa.