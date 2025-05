Leone XIV è il primo Papa laureato in matematica (e filosofia)

Robert Francis Prevost, infatti, si è laureato in Matematica alla Villanova University, in Pennsylvania, unica università cattolica agostiniana degli Stati Uniti. Vi è entrato dopo aver studiando nel Seminario minore dei Padri agostiniani e si laurea nel 1977 in Matematica. Studia anche Filosofia e il 1° settembre dello stesso anno, a Saint Louis, entra nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino (Osa), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio di Chicago. Il 29 agosto 1981 pronuncia i voti solenni e l'anno successivo, il 19 giugno viene ordinato sacerdote, portando con sé la sua altissima preparazione scientifica. Accanto a questa, Prevost ha anche un'alta formazione filosofica e teologica. Ma è la laurea in Matematica che, forse, è stato un elemento in più perché i cardinali lo scegliessero per diventare Papa: in un'epoca che sarà sempre più dominata dall'intelligenza artificiale e dalla bioetica, una formazione scientifica può sempre tornare utile.