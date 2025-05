Parolin, Pizzaballa, Zuppi: ecco cosa succederà ora ai tre cardinali italiani che erano dati per favoriti

Terzo italiano dato tra i favoriti era Matteo Maria Zuppi. Per alcuni il cardinale di Bologna era la figura giusta per riportare in Italia il papato dopo tanti anni. Aveva anche l'età ideale, 69 anni, proprio come Prevost-Leone XIV. Delusi sono stati i tanti (soprattutto giornalisti e politici, diciamo la verità) che tifavano per lui, legato alla Comunità di Sant’Egidio da quando era un ragazzo. Il New York Times gli aveva dedicato un lungo articolo, lodando "la sua accoglienza verso il mondo Lgbtq" e ricordando la sua prefazione all’edizione italiana di un libro del 2017 sullo stesso tema del padre gesuita James Martin, da sempre vicino alle comunità Lgbtq in America. Troppo squilibrato, insomma, per i cardinali più conservatori. Fin dalle Congregazioni precedenti il Conclave, si era capito che la Chiesa aveva bisogno di un'altra figura. Meno schierata, per certi aspetti. E così, il cardinale romano trapiantato a Bologna ora tornerà a presiedere la Conferenza episcopale italiana. Con un obiettivo: riavvicinare i porporati italiani che in questi ultimi anni sono stati tra i più divisi proprio sulle questioni morali. E che, forse esattamente per questo, non hanno potuto esprimere una vera candidatura forte per un Papa italiano. Che manca ormai sul soglio di Pietro da una intera generazione.