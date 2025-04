In queste ore si susseguono voci, pronostici e tentativi di bruciare candidati più o meno forti. Il nome più forte tra i papabili in questo momento è quello del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, 70 anni della provincia di Vicenza, fine diplomatico ed esperto di questioni medioorientali ed asiatiche, a Parolin a lui si deve la firma del protocollo con la Cina per la nomina dei vescovi.