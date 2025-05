"Vi racconto mio figlio, il cardinale Pierbattista Pizzaballa"

Maria Maddalena Tadini è la madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca cattolico e biblista italiano, dal 24 ottobre 2020 patriarca di Gerusalemme dei Latini. E’ uno dei “papabili”, lui che è nato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo 60 anni fa. “Non voleva mai giocattoli– ricorda Maria in esclusiva ai nostri microfoni - perché lui giocava con le figurine dei santi. Ogni pezzetto di legno era buono per costruire la croce”.



La signora Maria si commuove guardandosi indietro: “Lui di lavoro ne ha fatto tantissimo in questi anni. Mi ha dato tanta soddisfazione. Sa cosa diceva suo papà: “Questo ragazzo non farà il muratore da grande”. L’ho sentito prima del Conclave, mi ha chiesto come stavo. Se dovesse succedere sarei ben contenta di andare a Roma”.



E poi la promessa. “Quando tornerà a casa mia, qua dove è nato, gli cucinerò i suoi piatti preferiti: polenta, salame e patatine”.