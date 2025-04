Pierbattista Pizzaballa, il Patriarca di Gerusalemme tra Gaza e il Conclave

Dopo aver celebrato la messa in suffragio di Papa Francesco, il Patriarca Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa volerà a Roma per il conclave. In una conferenza stampa con pochi giornalisti, il Cardinale consegna il suo ricordo del Pontefice appena scomparso."Era capace di ragionare con il cuore senza protocolli, era molto libero, questo gli ha permesso di fare cose che non gli sarebbero mai state possibili". Alla domanda su chi chiamerà a Gaza tutte le sere, Pizzaballa risponde: "Noi crediamo anche in un altro linguaggio che è quello della preghiera, il papa pregherà ancora più forte per i suoi amici di Gaza. Noi non li abbandoneremo mai".