Cei: "La Chiesa mai contro i diritti, sul fine vita no al dolore"

"La Chiesa è contro i diritti? Assolutamente no.

Il diritto della persona è una cosa che sentiamo proprio nostra". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, interpellato su diritti e fine vita. E ha spiegato: "La legge sull'aborto, la 194, penso che sia stata una legge dolorosa ma che garantisca, e nessuno la mette in discussione. La parte dissuasiva, di evitare una sofferenza alla donna è una cosa che si può applicare di più. Sul fine vita farei tesoro delle esperienze in Europa, il diritto che abbiamo è quello di non soffrire. La Chiesa non è per il dolore, è sacrosanto togliere il dolore".