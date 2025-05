Censimento USA e archivi italiani: spunta la verità sulle origini di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV vanta già diversi record è il primo laureato in matematica (e filosofia) ed è anche il primo americano. Ma le sue radici raccontano una storia ben più complessa. Nato a Chicago da madre creola e padre italo-francese, il suo profilo riflette un’inedita miscela culturale che sta attirando sempre più attenzione. In un momento storico in cui l’identità conta tanto quanto il messaggio, emergono interrogativi sulle sue vere origini e sul significato che queste possono assumere nel contesto del suo pontificato (soprattutto ora che alla Casa Bianca c'è Trump). La scoperta di documenti che confermano legami con l’Italia riapre il dibattito sulla "italianità" del nuovo Papa, tema che potrebbe rafforzare il suo legame con la tradizione romana o sollevare nuove riflessioni sulla direzione internazionale della Chiesa.