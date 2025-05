Da Lutero a Mendel, fino a Papa Leone XIV: i grandi nomi dell’Ordine agostiniano

Sant’Agostino di Ippona (354–430) è uno dei padri della Chiesa più influenti, la cui riflessione teologica ha segnato profondamente il cristianesimo occidentale. Al centro del suo pensiero c’è la tensione tra il desiderio umano e la grazia divina, tra la città dell’uomo e la città di Dio. Agostino difende con forza la verità cristiana, anche attraverso un linguaggio a tratti polemico, soprattutto contro eresie e deviazioni dottrinali. Ma il suo scopo è sempre la riconciliazione: una pace interiore fondata sulla carità, l’umiltà e il servizio. Per lui, il male non ha consistenza propria: è assenza di bene, non qualcosa creato da Dio, che è solo fonte di bontà. È da questa visione che nasce lo spirito comunitario degli agostiniani: vivere insieme nella ricerca della verità e nella fraternità.