"Robert Francis Prevost ha votato tre volte alle primarie dei Repubblicani Usa"

In alcuni Stati Usa, per partecipare alle elezioni presidenziali gli elettori devono registrarsi come membri di un partito politico. Non è il caso dell'Illinois, ma è facile presumere che Robert Francis Prevost abbia espresso preferenze repubblicane, visto che si è recato per ben tre volte a votare alle primarie dei conservatori del suo Stato. I documenti spulciati dal Washington Post mostrano che Prevost ha, appunto, partecipato alle primarie repubblicane del 2012, del 2014 e del 2016. In particolare nelle primarie repubblicane del 2016 si doveva scegliere il candidato alla presidenza. Ebbene, in Illinois si impose Donald Trump con 556.916 voti davanti a Ted Cruz, John Kasich e Marco Rubio. Come è noto, poi il tycoon ottenne la nomination e a novembre dello stesso anno divenne presidente con la vittoria alle elezioni contro la democratica Hillary Clinton.