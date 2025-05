Leone XIV, da San Severino Marche la cugina di Prevost a Tgcom24: "Non è cosa di tutti i giorni avere un Papa in famiglia"

"Lui non lo sa, ma siamo consanguinei, cugini alla lontana per un bisnonno da parte paterna. Avevo provato a incontrarlo quando vivevo ancora a Lima e anche lui era in Perù, ci proverò ora che è in Vaticano: non capita tutti i giorni avere un Papa in famiglia e la nostra è da sempre una casata molto devota, è un orgoglio per noi e per il mondo intero l'elezione di Robert al soglio pontificio". Non può trattenere l'emozione Carmen Prevost Navea, pensionata peruviana 63enne dal 2015 in Italia, ora residente a San Severino Marche (Macerata), che a Tgcom24 mostra con orgoglio la sua parentela con papa Leone XIV. "E' un'emozione meravigliosa da condividere con tutto il mondo", aggiunge, confessando di aver passato la notte insonne. "E anche a casa in Perù è stata una festa per questa sorpresa", sottolinea, ricostruendo tutti i rami dell'albero genealogico in comune con il Santo Padre e quel legame secolare tra il primo pontefice americano e quella terra, il Perù, a cui lui stesso da Piazza San Pietro ha rivolto il suo primo pensiero. Lì, infatti, ha trascorso gran parte della sua carriera come missionario e come vescovo di Chiclayo, ottenendo anche la cittadinanza peruviana. Ma non solo: ora c'è qualcosa di più.