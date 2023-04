Stoltenberg: martedì la Finlandia diventa membro della Nato

La Finlandia entra nella Nato a partire da martedì 4 aprile.

Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg: "È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti". Un passaggio che è arrivato grazie al voto della Turchia che giovedì 30 marzo aveva ratificato l'adesione, nonostante avesse osteggiato per diversi mesi questa operazione.