Zelensky: pronti a qualsiasi forma diplomazia che produca risultati | Pioggia di droni ucraini su Mosca

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.187. Volodymyr Zelensky rilancia l'apertura al dialogo, ma chiede nuove sanzioni contro Mosca per forzarla alla pace. Intanto, sul fronte militare, le due parti intensificano gli scontri: pioggia di droni ucraini su Mosca e attacco russo di vasta portata su Kiev. Parallelamente, si sta concludendo il più imponente scambio di prigionieri dall’inizio del conflitto: mille persone ciascuno, da liberare in tre fasi.