La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.184. Memorial, l'associazione dei volontari internazionali per l'Ucraina, ha confermato la morte sul campo di battaglia del combattente italiano Antonio Omar Dridi. Si tratta del quinto italiano morto combattendo nel Paese invaso. Era stato dato per disperso a marzo. Secondo quanto scrive Politico, gli Stati Uniti si oppongono all'inclusione di "ulteriore sostegno" all'Ucraina nella dichiarazione del G7 in fase di elaborazione da parte dei ministri delle Finanze in Canada. Inoltre Washington è riluttante a definire "illegale" l'invasione russa. Intanto, a poche ore di distanza dalla telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin, la Russia lancia la palla nel campo dell'Ucraina. Mosca, per bocca della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha ribadito di essere "pronta" ai contatti ma ora "tocca a Kiev". Morto un cittadino italiano che combatteva contro la Russia.