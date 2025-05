Mosca e Kiev pronte a un dialogo diretto | Meloni sente il Papa: "Vaticano disponibile a ospitare negoziati"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.183. A poche ore di distanza dalla telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin la Russia lancia la palla nel campo dell'Ucraina. Mosca - per bocca della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha ribadito di essere "pronta" ai contatti ma ora "tocca a Kiev". In serata è arrivata la replica di Zelensky: "Stiamo parlando con gli alleati dei prossimi incontri con i russi: negoziati diretti, per i quali l'Ucraina è assolutamente pronta e in qualsiasi formato che produca risultati. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano". Intanto, il premier Giorgia Meloni ha avuto "una conversazione con Papa Leone XIV sui prossimi passi per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina. Il colloquio fa seguito alla telefonata con il presidente Trump e con altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto al premier italiano di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati - viene spiegato in una nota di Palazzo Chigi -. Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l'apertura di Papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace".