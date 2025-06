Ucraina, è il giorno dei colloqui tra Kiev e Mosca a Istanbul | Telefonata preventiva tra Lavrov e Rubio: "I negoziati tra le parti siano diretti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.195. Il 2 giugno a Istanbul si svolgono i nuovi colloqui tra Kiev e Mosca per concordare una tregua. Zelensky ha annunciato che parteciperà una delegazione guidata da Rustem Umerov. Le posizioni ucraine sono: un cessate il fuoco completo e incondizionato, il rilascio dei prigionieri e il ritorno dei bambini rapiti. Alla vigilia delle trattative, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato al telefono con il ministro russo Sergei Lavrov, confermando che la presidenza Trump vuole negoziati diretti tra ucraini e russi. Mosca, da parte sua, valuta vincolanti soltanto gli accordi pattuiti con gli americani. Intanto non si ferma la violenza sul terreno. Kiev ha reso noto di aver colpito 40 bombardieri strategici in Russia. L'operazione speciale "Web" ("Ragnatela") è la più a lungo raggio mai effettuata dagli ucraini in terra nemica ed è stata preparata per oltre un anno e mezzo. L'intelligence ha inizialmente trasportato nel territorio russo droni e, successivamente, container mobili in legno. Successivamente i droni sono stati nascosti sotto i tetti dei container, già caricati su camion. Al momento opportuno, i tetti delle case sono stati aperti a distanza e i droni sono volati per colpire i bombardieri russi.