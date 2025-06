Israele, operazione "Rising Lion" contro l'Iran: il significato del nome

Il nome dell'operazione di Israele contro l'Iran, "Rising Lion", non è scelto a caso. Lo spiega il corrispondente Mediaset da Israele Elia Milani: "Il leone era il simbolo ed era sulla bandiera dell'Iran prima della rivoluzione khomeinista del 1979. L'intento, più volte annunciato da Netanyahu, è quello di far cadere il regime degli ayatollah. Più volte il premier israeliano ha detto: 'Noi non siamo contro gli iraniani, ma contro il regime degli ayatollah' e il leone che si alza, questo il nome dell'operazione, ha un significato simbolico molto importante in quel senso".