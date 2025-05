Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti | Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 578. In risposta al missile lanciato domenica dagli Houthi sull'aeroporto Ben Gurion, la reazione israeliana non si è fatta attendere. Le Idf hanno lanciato un massiccio attacco contro la città portuale di Hodeida, coadiuvate dagli Usa. Secondo il canale al Masirah, affiliato agli Houthi, il bilancio dell'attacco è di almeno due morti e 42 feriti. Sono state sganciate almeno 50 bombe, che hanno distrutto il porto della città controllata dagli Houthi e gli impianti che producevano armi. Intanto, il gabinetto israeliano ha approvato all'unanimità il piano per espandere le operazioni militari a Gaza. Prevista l'occupazione della Striscia e il mantenimento dei territori, lo spostamento della popolazione verso sud, la negazione ad Hamas della possibilità di distribuire rifornimenti umanitari e attacchi violenti contro i miliziani palestinesi. L'esercito avverte: "Con l'escalation possiamo perdere gli ostaggi". L'Ue esprime subito la sua preoccupazione per un progetto che "rischia di causare altre vittime e sofferenze al popolo palestinese" e chiede a Tel Aviv di ritirarlo e di revocare il blocco degli aiuti. Ma il premier Netanyahu è netto: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia". E a Gerusalemme molti manifestanti scendono in strada per protestare contro il governo e l'allargamento delle operazioni militari nella Striscia. Scontri con le forze dell'ordine.