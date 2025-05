Tel Aviv, missile Houthi dallo Yemen colpisce l'aeroporto | Annunciati nuovi attacchi contro gli scali israeliani: "Cancellate i voli"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 577. Un missile lanciato dagli Houti nello Yemen ha colpito l'area interna dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, schiantandosi nella zona del terminal 3, provocando sei feriti. "Risponderemo, non finisce qui", ha detto Netanyahu. "Chiunque ci colpisca, verrà colpito sette volte tanto", è la reazione del ministro Katz. Per Hamas è stata superata "la migliore difesa al mondo". Secondo l'Idf, "i sistemi anti-missile Arrow e Thaad hanno fallito". Intanto non si fermano gli attacchi a Gaza, con 14 morti in un raid. L'Olp ha denunciato che gruppi armati saccheggiano cibo e medicine nella Striscia.