Israele richiama decine di migliaia di riservisti | Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 576 L'esercito israeliano sta richiamando decine di migliaia di riservisti in vista dell'espansione pianificata dell'offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha esortato il Qatar a "smetterla di fare il doppio gioco" nei negoziati per una tregua con Hamas. E il movimento islamista ha pubblicato un video shock dell'ostaggio Maxim Herkin. Si tratta del secondo filmato che lo riguarda, dopo quello reso pubblico il mese scorso in cui lo si vedeva insieme a un altro ostaggio. In questo video Herkin è apparso bendato, ferito e sanguinante.