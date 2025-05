La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 575. Una ong ha fatto sapere che l'esercito israeliano ha effettuato oltre 20 raid sulla Siria nel corso della notte. Intanto negoziati tra Hamas e Israele sono a un punto morto, come riferito da Majed al Ansari, consigliere del premier del Qatar e portavoce del ministero degli Esteri di Doha. L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa che conta oltre 100 morti in due giorni. Continua l'offensiva israeliana su Gaza, dove nelle ultime ore si contano oltre trenta morti.