Gaza, l'esercito israeliano: "Recuperati i corpi di due ostaggi uccisi il 7 ottobre"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 615. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver recuperato a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, i corpi di due ostaggi israeliani uccisi il 7 ottobre 2024. Uno dei due ostaggi è Yair Yaakov, rapito da Kibbutz Nir Oz e ucciso da miliziani del gruppo Jihad islamica palestinese durante l'attacco del 7 ottobre 2023. L'altro ostaggio, anch'egli sequestrato a Nir Oz e assassinato lo stesso giorno, non è stato ancora identificato pubblicamente; la famiglia è stata informata. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha invitato l'Egitto a bloccare un convoglio di centinaia di attivisti filo-palestinesi diretti a Gaza, mentre il gruppo arrivava nella capitale libica di Tripoli. Intanto, gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla sono stati rimpatriati da Tel Aviv. Tra gli altri attivisti, otto su dodici hanno rifiutato il rimpatrio e si trovano in stato di detenzione. A questo proposito, il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot su X ha dichiarato che "i quattro cittadini francesi" che si trovavano a bordo dell'imbarcazione Madleen, "ancora trattenuti in Israele saranno espulsi verso la Francia domani e dopodomani". Tra loro l'eurodeputata del movimento di estrema sinistra La France Insoumise, Rima Hassan, che era stata messa in isolamento dopo aver scritto "Free Palestine" su un muro della prigione di Givon.