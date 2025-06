Usa: "Estremamente inutili le sanzioni Gb a 2 ministri israeliani" | Gaza, rimpatriati gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg: "Rapiti in acque internazionali"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 614. Gli Stati Uniti hanno denunciato le sanzioni imposte dalla Gran Bretagna e da quattro alleati contro due ministri israeliani di estrema destra, affermando che dovrebbero concentrarsi invece su Hamas. Intanto, gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla sono stati rimpatriati da Tel Aviv. Una volta rientrata in Europa, Greta Thunberg ha accusato le autorità israeliane di aver "rapito" lei e i suoi colleghi in acque internazionali. Thunberg è atterrata all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle. Tra gli altri attivisti, otto su dodici hanno rifiutato il rimpatrio. Ora si trovano in stato di detenzione e il loro caso verrà esaminato dalle autorità israeliane.