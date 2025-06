Gaza, il piccolo Adam arrivato in Italia per curarsi

Le evacuazioni sanitarie finora hanno permesso di ricoverare presso strutture in Italia 133 bambini di Gaza. Operazioni rese possibili anche grazie al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha reso disponibili gli assetti delle Forze Armate per organizzare i trasferimenti. Da un anno a questa parte, sono arrivati in Italia dalla Striscia in 300, tra pazienti e accompagnatori: a seconda delle ferite e dei traumi riportati da ognuno, spiega la Protezione Civile, si è proceduto a inviare i pazienti negli ospedali di riferimento per quel tipo di patologia specifica.