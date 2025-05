Gaza, l'appello dello zio per l'unico figlio sopravvissuto della pediatra: "Per favore salvate quel bambino, curatelo in Italia"

"Adam ha undici anni - supplica al telefono lo zio, scrive "Repubblica" -. Bisogna portarlo via da qui, in un ospedale vero, fuori dalla Striscia. Per favore fate qualcosa, prendetelo voi, salvatelo". Della dottoressa Ali dice che "ama quel lavoro. Ma adesso è mentalmente devastata, non è vero che ha ripreso a visitare i bambini, come qualcuno ha scritto, le servirebbero dieci psicologi per riprendersi. Alaa non funziona più. Cerca di non farlo vedere, ma dentro si è rotta".