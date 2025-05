Uccisa la più giovane influencer di Gaza

Quando la notizia della sua morte è stata diffusa online, persone da tutto il mondo hanno riempito i social di messaggi di cordoglio e indignazione.

Tra le dichiarazioni vie è quella del fotoreporter di Gaza Mahmoud Bassam, che su X ha scritto: “Il suo corpo potrebbe non esserci più, ma il suo spirito rimane un faro per l’umanità”. “Invece di essere a scuola e godersi la sua infanzia”, si legge su un suo altro post su X, “era attiva su Instagram e partecipava a campagne per aiutare gli altri a Gaza. Non ci sono parole. Assolutamente non ci sono parole”.

“La mia campionessa. La mia sorellina, la mia anima è stata uccisa”, sono state le parole scritte dal fratello Mohamed.