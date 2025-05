Israele e la fondazione Ghf: che cos'è, cosa fa e come opera l'unica Ong autorizzata a Gaza

Non mancano le critiche al progetto del governo di Israele. L’Onu ha pubblicamente respinto il piano di Ghf. Per le Nazioni Unite si tratterebbe di un tentativo di militarizzare e politicizzare gli aiuti umanitari e che porterebbe solo ulteriori violenze e sofferenze ai civili. Le agenzie umanitarie, come Unrwa e Croce Rossa, hanno dichiarato che non collaboreranno con Ghf per non compromettere la loro neutralità e la sicurezza dei loro operatori.