La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 598. L'Iran convoca il rappresentante francese in patria dopo che, al Festival di Cannes, la Palma d'Oro è stata assegnata al regista dissidente Jafar Panahi. Teheran parla di "dichiarazioni offensive", così dice l'agenzia di stampa Irna, rivolte dal ministro degli Esteri francese a Teheran proprio in seguito agli onori tributati al cineasta sulla Croisette. Intanto Trump annuncia: "Potremmo avere delle buone notizie con l'Iran. Abbiamo avuto colloqui buoni, con veri e seri progressi". Entrano nella Striscia i primi nove camion italiani Food for Gaza. I mezzi sono arrivati sul lato palestinese del valico israeliano di Kerem Shalom. Nuovi raid di Israele, molti i morti.