Gaza, Tajani: "L'11 giugno Adam arriverà in Italia, ok di Israele alla partenza"

L'11 giugno arriverà in Italia il piccolo Adam, l'unico figlio sopravvissuto della pediatra palestinese che ha perso gli altri nove in un raid israeliano a Gaza il 23 maggio. Il bambino viaggerà con la madre, la zia e quattro cuginetti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando che il governo israeliano ha autorizzato la partenza. "Verranno curati credo in Lombardia", ha aggiunto. Già negli scorsi giorni, il vicepremier aveva anticipato che il piccolo sarebbe stato operato e curato nel nostro Paese.