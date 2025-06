Corteo per Gaza a Roma, cori di "Palestina libera" e bandiere Pd-M5s-Avs

"Palestina libera!". Con questo grido, già centinaia di persone si sono riunite a piazza Vittorio alla manifestazione per Gaza organizzata a Roma dai partiti di centrosinistra, Avs, M5s e Pd, dietro lo striscione che apre il corteo, con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità"'. Molte le bandiere, oltre a quelle con le sigle dei partiti, ci sono anche quelle con i colori della Palestina e quelle della pace. Il corteo parte da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni, dove ci saranno gli interventi dal palco. L'ultimo leader a raggiungere la manifestazione è stato Conte, che è arrivato una ventina di minuti dopo l'orario stabilito per la partenza, permettendo così l'inizio del corteo.