Monito di Israele alla Flotilla per Gaza: "Tornate indietro" | Incendio doloso alla sinagoga di Gerusalemme

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 612. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dato istruzioni all'Idf di bloccare la nave di attivisti diretta a Gaza per forzare il blocco della Striscia. La Madleen, carica di aiuti, è stata organizzata da Freedom Flotilla. A bordo anche Greta Thunberg e l'europarlamentare francese Rima Hassan: "Andremo avanti fino all'ultimo minuto". Continuano i raid dell'esercito israeliano sulla Striscia. Secondo il ministero della Salute di Gaza, almeno 108 palestinesi sono stati uccisi e 393 feriti negli attacchi delle ultime 24 ore. L'incendio scoppiato sabato notte in una sinagoga di Gerusalemme sarebbe di origine dolosa.