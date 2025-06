Al Jazeera: "Massacro a Gaza City, almeno 66 vittime"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 611. Continuano i raid dell'esercito israeliano sulla Striscia. Secondo Al Jazeera a Gaza City c'è stato "un massacro, dall'alba sono almeno 66 morti". Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo dell'ostaggio thailandese Pinta Nattapong in un'operazione speciale dell'Idf e dello Shin Bet nella Striscia di Gaza. Intanto Hamas avverte: "C'è un ostaggio ancora vivo nella zona assediata dai militari". E pubblica la foto del rapito minacciando: "Non tornerà vivo". Israele ha confermato di stare armando una milizia palestinese contro il gruppo fondamentalista. Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna sta valutando sanzioni contro Israele per la guerra a Gaza in accordo con gli alleati. Intanto la Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti al momento non saranno operativi, per dare il tempo all'organizzazione, sostenuta da Stati Uniti e Israele, di svolgere il lavoro logistico necessario per accogliere folle più numerose.