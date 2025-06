Gaza, Ghf: i centri di distribuzione aiuti nella Striscia oggi restano chiusi

Dopo tre giorni consecutivi di morti e spari sulla folla in fila per il cibo chiudono per oggi i centri di distribuzione degli aiuti a Gaza della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), gestiti da Usa e Israele. L'area è stata dichiarata zona di combattimento interdetta per consentire lavori che garantiscano maggior sicurezza nei percorsi di avvicinamento ai punti di distribuzione dei pacchi di cibo.