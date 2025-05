Gaza, Tajani: "Adam verrà in Italia, forse operato l'11 giugno"

La data per l'operazione di Adam potrebbe essere quella dell'11 giugno, quindi. Ora "l'importante è che venga in Italia: la Regione Lombardia si è messa a disposizione" e anche l'Emilia-Romagna. "Verrà operato nel luogo migliore possibile per i tipi di interventi che devono essere fatti", ha aggiunto il ministro. "Vediamo quale sarà l`ospedale pediatrico individuato, perché anche l'ospedale pediatrico ha sue prerogative" e le sue specializzazioni, "sono 130 agli ospedali pediatrici in Italia, verrà operato nel luogo migliore possibile per il tipo di intervento che deve essere fatto", ha spiegato il ministro.