Ministro della Difesa Israele ad Hamas: "Accettate piano Witkoff o vi annienteremo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 603. Secca replica del ministro della Difesa Israel Katz a Emmanuel Macron, che aveva auspicato il riconoscimento dello Stato palestinese definendolo "un'esigenza politica oltre che un dovere morale". Katz ha risposto dicendo che "costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania" e precisando: "E' un messaggio chiaro a Macron e ai suoi amici: riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta, noi costruiremo qui lo Stato ebraico israeliano sul campo".Intanto arriva un altro allarme Onu sulla situazione di Gaza, che è "il posto più affamato al mondo" con "il 100% della popolazione a rischio fame". La tensione è sempre più alta: dopo il no di Hamas alla proposta di accordo presentata dagli Stati Uniti e sostenuta da Israele infatti, il ministro della Sicurezza di Tel Aviv Ben Gvir avverte: "Entreremo a Gaza con tutte le nostre forze". Netanyahu aveva invece detto alle famiglie degli ostaggi che "Israele accetta la nuova proposta Witkoff". Nelle ultime 24 ore a Gaza almeno 75 persone sono morte negli attacchi israeliani.