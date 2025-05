Gaza, preso d'assalto deposito di cibo dell'Onu: 4 morti | Tajani riferisce in Parlamento: "Indignano vittime innocenti nella Striscia, Israele si fermi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 601. Centinaia di palestinesi hanno preso d'assalto un magazzino alimentare delle Nazioni Unite a Gaza in un disperato tentativo di procurarsi del cibo. Secondo fonti ospedaliere, nei disordini quattro persone sono morte. L'inviato americano Witkoff annuncia "un nuovo accordo preliminare sulla tregua a Gaza che, si spera, verrà consegnato più tardi oggi. Ho ottime sensazioni sul fatto che si arriverà a una risoluzione a lungo termine". La Corte Penale Internazionale intanto sta valutando di spiccare mandati di cattura contro due ministri dell'ultradestra israeliana, Smotrich e Ben Gvir. L'accusa, secondo il Wall Street Journal, sarebbe quella di crimini di guerra per i nuovi insediamenti in Cisgiordania. Il ministro Tajani riferisce in Parlamento: "Indignano i morti innocenti gazawi, Israele si fermi".