Caos a Gaza, media: folla assalta il sito umanitario a Rafah, operatori Usa in fuga | Hamas: "La distribuzione fallirà"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 600. Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il sito sarebbe stato distrutto, mentre un elicottero da combattimento israeliano avrebbe aperto il fuoco in aria per disperdere la folla. L'esercito nega: "Mai sparato dall'alto contro il centro di distribuzione". Il ministero dell'Interno di Hamas a Gaza in una nota condanna la distribuzione degli aiuti secondo il nuovo meccanismo della Gaza Foundation e afferma che "il tentativo dell'ingresso degli aiuti attraverso un nuovo meccanismo fallirà". Pd, M5s e Avs il 7 giugno scenderanno insieme in piazza a Roma "per fermare il massacro del popolo palestinese". Intanto per la prima volta dopo un quarto di secolo sono in corso negoziati diretti tra Siria e Israele.