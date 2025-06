Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: "Colpiremo fino all'alba"

Il conflitto in Medioriente è giunta al giorno 620. Proseguono i raid israeliani su Teheran. L'Iran ha iniziato una nuova serie di attacchi su Israele avvertendo: "Colpiremo tutta la notte". L'operazione dell'Idf potrebbe durare da due a tre settimane. Un attacco ha colpito la tv di Stato iraniana, provocando diversi morti. "L'Aeronautica militare israeliana domina i cieli della capitale iraniana. Questo cambia completamente la natura della campagna", ha affermato Netanyahu. Inoltre il premier israeliano non ha escluso l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, che da venerdì si troverebbe in un bunker sotterraneo. Secondo Netanyahu, prendere di mira Khamenei porrà fine al conflitto, non lo aggraverà. Dal canto suo, secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran avrebbe manifestato la disponibilità al dialogo per la de-escalation. Il premier israeliano ha replicato: "Non interessato a colloqui".