Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen | Fonti israeliane: "Nessun obiettivo escluso, nemmeno Khamenei"

Il conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 618. Il 14 giugno 2025 (qui la diretta della giornata) ha segnato una delle giornate più intense nella crisi militare tra Iran e Israele culminata con la notizia, rilasciata da fonti israeliane, che anche il leader iraniano Khamenei potrebbe essere ucciso. La giornata si è aperta con pesanti raid israeliani su basi e infrastrutture iraniane, tra cui obiettivi attorno a Teheran. L’IDF ha rivendicato l’uccisione di due generali iraniani e nove scienziati nucleari, dichiarando anche la distruzione del sistema antiaereo iraniano. L’Iran ha risposto con un massiccio attacco missilistico, lanciando oltre 200 razzi contro città israeliane, tra cui Tel Aviv e Haifa, provocando almeno tre morti e numerosi feriti. Israele ha attivato le sirene di allarme e ordinato alla popolazione di rifugiarsi nei bunker. Nel corso della giornata, le minacce incrociate si sono intensificate: l’Iran ha avvertito che colpirà basi statunitensi, britanniche e francesi in caso di supporto continuo a Israele. Tel Aviv ha ribadito la volontà di colpire duramente l’Iran. Altri fronti sono stati coinvolti: in Siria sono caduti missili iraniani, mentre a Gaza almeno 72 persone sono morte nei raid israeliani. Israele ha inoltre tentato un’operazione contro un comandante Houthi in Yemen. In serata, un attacco israeliano ha provocato un blackout a Teheran colpendo un deposito petrolifero. Intanto, missili iraniani hanno causato morti e feriti nel nord di Israele, in particolare ad Haifa.