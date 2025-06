Trump dalla Casa Bianca spiega agli americani l'attacco all'Iran: "Ora la pace o sarà catastrofe per Teheran"

"Ho deciso molto tempo fa che non avrei permesso che questo accadesse. Non continuerà. Voglio ringraziare e congratularmi con il Primo Ministro Netanyahu, abbiamo lavorato come una squadra, come forse nessuna squadra ha mai lavorato prima. Abbiamo fatto molta strada nell'eliminare questa minaccia per Israele. Voglio ringraziare l'esercito israeliano per il meraviglioso lavoro svolto e, cosa più importante, voglio congratularmi con i patrioti americani che hanno pilotato queste magnifiche macchine stasera e con tutto l'esercito degli Stati Uniti in un'operazione come non se ne vedeva da molti decenni".