La rotta dei 7 bombardieri Usa: prima di colpire l'Iran passano davanti alla Sicilia

Per raggiungere la loro destinazione in Iran i bombardieri americani B-2 hanno volato per 18 ore e, secondo la rotta comunicata dai vertici militari statunitensi, sono passati davanti alla Sicilia. Il capo di stato maggiore Usa, Dan Caine, ha detto che quello dei bombardieri è stato il volo più lungo dal 2001 e ha aggiunto che gli aerei hanno volato senza scalo, rifornendosi più volte in quota.