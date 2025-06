Addio secchio e brandina: con il B-21 Raider cambia la guerra (e la vita dei piloti)

Il suo nome è B-21 Raider, ed è il primo bombardiere strategico progettato da zero dagli Stati Uniti dopo oltre trent’anni. Realizzato dalla Northrop Grumman per rimpiazzare (o affiancare) l’ormai leggendario B-2 Spirit (reso celebre dalla missione iraniana contro il sito di Fordow), il Raider segna una nuova era nella guerra aerea: più economico, più invisibile, più versatile. Ma soprattutto, promette di cambiare anche la vita dei piloti, a cominciare da comfort e abitabilità a bordo. Un’eredità tutt’altro che invidiabile, se si considera che a bordo del B-2 Spirit - il predecessore del Raider - i piloti affrontavano missioni da 40 ore con condizioni al limite della sopportazione, tra odori stagnanti e toilette improvvisate. Presentato ufficialmente nel 2022 e destinato a entrare in servizio attivo tra il 2026 e il 2027, il B-21 è pensato per sopravvivere nello spazio aereo più ostile del mondo, entrando ed uscendo da radar nemici come un fantasma. Ma non solo: secondo indiscrezioni confermate da ufficiali USAF, sarà anche più vivibile per gli equipaggi, dopo anni di missioni infernali su brandine da campeggio e toilette da campo.