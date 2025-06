Flap chiusi e decollo da metà pista: le possibili cause dell'incidente aereo in India

Un Boeing 787-8 Dreamliner a pieno carico, come quello coinvolto nell’incidente e destinato a un volo intercontinentale verso Londra, può pesare fino a 227 tonnellate (Maximum Takeoff Weight). In tali condizioni, richiede una pista di decollo di almeno 2.800–3.000 metri, a seconda delle condizioni meteo e operative. La pista 23 dell’aeroporto di Ahmedabad misura circa 3.505 metri, ma secondo i video l’aereo avrebbe iniziato la corsa da circa metà, ossia poco più di 1.700 metri: una distanza decisamente insufficiente per un decollo sicuro in quelle condizioni. Una traiettoria di decollo così abbreviata lascia aperte ipotesi su una scelta volontaria dell’equipaggio o su eventuali vincoli operativi, come lavori in corso o indicazioni della torre di controllo. La DGCA ha acquisito le registrazioni radar per chiarire se la manovra sia stata pianificata o il frutto di un errore umano.